5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بتحريض كلب على طفل قاصر

أصدرت محكمة تيارت حكما بالحبس النافذ 5 سنوات مع الإيداع في حق متهَمَين (اثنين) بتحريض كلب على طفل قاصر.

وتم توقيف المتهَمَين قبل يومين، بعد رواج فيديو لهما خلال قيامهما بترهيب قاصر باستعمال كلب.

كما قضت المحكمة أيضا بمصادرة كافة المحجوزات، وتغريم المتهمين بـ100 ألف دينار.

هذا، وتمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت، من إلقاء القبض على شخصين، بعدما نشرا فيديو يحرضان فيه كلبا شرساً على قاصر.

وحسب بيانٍ لقيادة الدرك الوطني، فإن المشتبه فيهما رفِعَت ضدهما جناية إبعاد قاصر. جنحة ترك حيوانات مؤذية تهيم وتحريضها على مهاجمة الغير. بالإضافة إلى جنحة التشهير بقاصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه شخصٌ يحرّض كلبه الشرس على قاصر وآخر يقوم بتصويره.

ولقي الفيديو امتعاضا كبيرا من رواد السوشل ميديا، بحكم أن القاصر كان يتعرض لعضات الكلب وهجومه الشرس. وسط ضحكات الشخص المحرض وصديقه المصور. بينما القاصر كان يهرب ويصرخ من شدة الخوف.

وأظهر الفيديو صورا مؤسفة لشاب يحرض كلبه على قاصر والطفل الآخر يتوسل ويصرخ بإبعاد الكلب عنه. وهو في حالة هستيرية وسط ضحكات الشاب وصديقه.