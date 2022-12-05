5 سنوات حبسا نافذا لمؤسس شركة وهمية بالعاصمة

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق كل 3 متهمين. عن تهمة جمعية اشرار خيانة الامانة النصب و الاختيال و تقليد الاختام و التزوير و الاستعمال المزور في الشهادات وانتحال صفة الغير. ويتعلق الامر بالمدعوين “ب.م” “ب.ح” الموجودان حاليا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش. اما المتهمة الثالثة “ب.أ”. التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية وهي ابنة المتهم الرئيسي في القضية.

فصول القضية انطلقت وفقت على شكوى التى رفعها الضحية المدعو” ب.ز” و هو مدير مؤسسة تخص تكوين أعوان أمن ووقاية. مسير أشغال عمومية، جاء في فحوها أنه غادر التراب الوطني. متجها الى تونس لاداء مهامه المهنية تاركا كل وثائقه الخاصة بشركته الى عمه “ب.م”. ليقوم هدا الاخير باستغلال سجله التجاري وتقليد ختم مؤسسته الخاصة. وعليه باشرت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببرج الكيفان للقيام بالتحريات واسفرت ان المتهم مبحوث عنه.

كما أسفرت عملية تفتيش منزله العثور على العديد من الخواتيم الدائرية المقلدة،وشهادات تربص مزورة،وصولات استلام مستحقات التسجيل خاصة بالمتربصين, ليتضح خلال مجريات التحقيق ان المتهم المدعو”ب.م” قد أوهم العديد من الضحايا بأن مؤسسته تقدم فرص للمتربصين في جميع الجوانب المذكورة اعلاه وذلك من خلال دفع مبلغ يتراوح ما بين 10 الاف و 35 الف دج ليستفيد منها “ب.م”وذلك من خلال وضع اعلانات تروّج لمؤسسته الوهمية ليتمكن من استغلال العديد من الضحايا والنصب عليهم.

المتهمان الموقوفين وخلال مواجهة كل واحد منهما بالوقائع أنكر نكرانا قاطعا التهم المنسوبة إليهما، كما أكدت المتهمة بأنها لم تكن على علم بنشاط والدها بل قامت بمساعدته بطلب منه.