5 سنوات حبسا نافذا لمدير المالية السابق بوزارة العدل

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما. يقضي بإدانة المدير العام السابق للمالية و الوسائل بوزارة العدل لعداوري سليم رفقة مقاول (ع.ح) بعقوبة 5 حبسا نافذا .

وجاءت هذه الأحكام بعد ان استأنف مدير العام السابق للمالية و الوسائل بوزارة العدل. رفقة متهمين اخرين من بينهم مدراء المالية و تقنيين و مقاوليين الحكم الصادر ضدهما. عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانة سليم لعداوري مدير المالية السابق. بوزارة العدل بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 6 سنوات حبسا نافذا. لباقي المتهمين مع تغريم الشركات محل متابعة بغرامة مالية نافذة تقدر بقيمة 20 ألف دج .

ملف قضية الحال طالت قطاع وزارة العدل و تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية دون احترام الاجراءات. و تسديد فواتير وهمية عن اشغال لم تنجز الى جانب التأشير على بعض الفواتير. لأشغال وهمية (غير منجزة) تخص مجالس قضائية خارج العاصمة. إلى جانب التعامل الحصري مع شركة واحدة في إطار كراء السيارات دون الاعلان عن استشارة أو فتح المجال أمام المنافسة. هذا و قد وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها.