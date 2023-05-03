5 سنوات حبسا نافذا لمشعوذ يمارس طقوس السحر و الشعوذة و 3سنوات حبسا لزوجته

أدانت محكمة الجنح بشراڨة كهل في العقد السادس من العمر بعد متابعته بالنصب والاحتيال. عن طريق ممارسة أعمال السحر والشعوذة بإستعمال مصاحف شريفة مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

و بالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر. ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية الشراقة. التي تمكنت من القاء القبض على المتهم. الذي كان يمارس طقوس السحر و الشعوذة ،مع ترويجه للمؤثرات العقلية بمقر إقامته. كما تمت متابعة عدد من افراد عائلته من بينهم ابنه و زوجته.

و بعد تفتيش منزل المتهم تم حجز كمية من المؤثرات العقلية ،و مبالغ مالية معتبرة. كما تم العثور ايضا على أدلة تثبت استغلال منزله كوكر لأعمال العرافة وطقوس السحر متمثلة من بينها” دمى بلاستيكية ، أعمدة شموع ، مطحنة نحاسية قديمة ، مطحنة يدوية خشبية. أعشاب غير محددة النوع ،كمية كبيرة من مادة الرصاص، ملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة. مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لأشخاص غرباء، و ثلاثة مصاحف قرآنية.

وبعد مثول المتهمين امام هيئة محكمة الجنح بشراقة عن تهم النصب والاحتيال عن طريق ممارسة أعمال السحر والشعوذة. بإستعمال مصاحف شريفة مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع. حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا.

وبعد المداولة اصدر القاضي حكما يقضي بإذانة المتهم المشعوذ بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ مع أمر إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية القليعة. وحكما يقضي بإدانة زوجته بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ مع حكما يقضي بالبراءة لابنه و بقية المتهمين المتابعين معه في قضية الحال.