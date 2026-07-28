5 سنوات حبسا نافذا لمغترب قام بتهريب 1084 هاتف نقال من فرنسا إلى الجزائر

أصدرت عشية اليوم الثلاثاء محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة مغترب من فرنسا “ب.س.ر” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. لمتابعته بتهريب 1084 هاتف نقال من فرنسا الى الجزائر تتراوح قيمتهم مليار و 700 مليون سنتيم.

فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض لمتهمين آخرين شركائه في الجريمة. متواجدين في حالة فرار و يتعلق الأمر بكل من (آ.ل.أ)،(ع.ع).

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفعهم غرامة مالية نافذة بقيمة 172 مليون دينار جزائري. وإلزامهم أيضا أن يدفعوا مبلغ 12 مليون دج كتعويض لإدارة الجمارك

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها إلى تاريخ 3 جويلية لقيام المتهم “م.س.ر”. مغترب مقيم بفرنسا بإدخاله بطريقة غير قانونية عبر ميناء الجزائر 1084 هاتف نقال. كانت مخبأة بأحكام داخل سيارة سياحية قادمة من ميناء فرنسا. وذلك بالتواطؤ مع متهمين اخرين في حالة فرار كل من (آ.ل.أ)و المتهم (ع.ع)

المتهم (ب.س.ر) وبموجب مثوله أمام قاضي الجنح بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بموجب اجراءات المثول الفوري وجهت له رفقة بقية المتهمين المتواجدين في حالة فرار .جنحة التهريب المرتكب من طرف ثلاثة اشخاص او اكثر بواسطة وسيلة نقل ، ومخالفة التشريع الجمركي