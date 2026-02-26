5 سنوات حبسا نافذا لمغربي بسبب تزوير وثائق رسمية

أدانت محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة كهل في العقد السادس من العمر من جنسية مغربية المدعو (ب.م.ر) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة بعد ان عثر بحوزته على وثائق ادارية مزورة كشهادة ميلاد مزورة صادرة عن بلدية المقرية، وشهادة سوابق قضائية مزورة الى جانب دفتر شيكات .

وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن المتهم قدم تلك الوثائق من اجل حصوله على وظيفة بالاقامة الجامعية. كما تبين اثناء استجوابه من طرف قاضي الجلسة ان المتهم يحوز على جوزا سفر مغربي ولديه شهادة إقامة مغربية صالحة لمدة 10 سنوات الى غاية 2034 ، حيث قام باستعمال تلك الوثائق المزورة من اجل الدراسة و العمل.

وبعد مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة التزوير و الاستعمال المزور في محررات رسمية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه مولود بالجزائر بالضبط بمنطقة الحراش الا ان والده قام بتسجيله في المغرب . كونه مغربي الجنسية كما انه جده ايضا من جنسية مغربية ،وسبق وان طلب اللجوء منذ سنة 1992 ،الا ان ملف بقي عالقا بسبب العشرية السوداء حيث تم تجميده ولم تسوى وضعيته.

مؤكدا في الاخير انه منذ ولادته وهو يقيم بالجزائر ودرس فيها كما تزوج من جزائرية ولديه اطفال ، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.