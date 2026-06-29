5 سنوات حبسا نافذا لمنتحل صفة رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب

أصدرت محكمة الجنح بالشراقة حكما يقضي بإدانة المتهم (ب.م.ف) منتحل صفة رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب. بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتحرير عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا جنحة النصب باللجوء إلى الجمهور.

مع حكم يقضي بقبول تأسس الممثل القانوني لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية الجزائر. و الممثل القانوني لولاية الجزائر كطرفين مدنيين في قضية الحال.

و بالرجوع إلى وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 18 أكتوبر 2025، التي تمّ التحقيق فيها من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر. والتي تمكنت من توقيف المتهم الذي انتحل صفة رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة، المتهم استغل منصب رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب، انتحال صفة هيئة عمومية وإصدار شهادات صحيحة تُثبت وقائع غير صحيحة ماديا. تراخيص لغرض إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة.

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