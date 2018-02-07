5 سنوات حبسا نافذا لمنظمي رحلة “حرڨة” فاشلة بسكيكدة

قضت محكمة الجنايات بسكيكدة على متهمين متابعين بجناية تهريب المهاجرين بـ 5 سنوات حبسا نافذا.

المتهم الأول “ق.ز” ينحدر من ولاية عنابة و المتهم الثاني “ر.م” من مدينة عزابة.

وتعود حيثيات القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بالمرسى شكوى من مواطنين ضد 5 أشخاص.

بينهم المتهمين المذكورين لتورطهم في تنظيم و تسهيل عملية هجرة غير الشرعية لأبنائهم باتجاه سواحل إيطاليا.

موجهين كل أصابع الاتهام إلى المتهم “ر.م” ، الذي قام ببيع قاربه الخشبي المستعمل في الرحلة نحو ايطاليا لأبنائهم .

والذين التقوا بشاطئ المرسى وامتطوا رفقة 12 شابا من مدينة عنابة.

حيث توجهوا إلى شاطئ كاف فاطمة ومن هناك انطلقوا نحو السواحل الايطالية .

التحريات كشفت من خلال مراجعة قائمة الاتصالات الهاتفية بأن المتهمين وعدد من الحراقة المفقودين تمت بينهم عشرات المكالمات الهاتفية.

وخلال المحاكمة صرح المتهم الرئيسي بأنه كان مع 23 من الشباب الحراقة، التقوا جميعا بشاطئ كاف فاطمة ببلدية بن عزوز.

وكانوا في انتظار المتهم الثاني، الذي حضر على متن قارب الصيد الذي أعد لرحلة الحرقة .

وعند الانطلاق تبين بأن قدرة القارب لا يسع هذا العدد من الحراقة،ما جعل بعضهم يتراجع عن الفكرة التي نظمها المتهم “ر.م”.

هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه، ونفى علاقته بالشباب الحراقة. وبعد المداولة نطق القاضي بالحكم السالف الذكر.