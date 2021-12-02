5 سنوات حبسا نافذا لموظفين بصندوق التقاعد وبريد الجزائر تلاعبو بمنح الموتى

أصدرت محكمة الجنح بسيدي أمحمد أحكاما تراوحت ما بين عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامات مالية تراوحت مابين 200 ألف و500 الف دج لموظفين بصندوق الوطني للتقاعد وبريد الجزائر بديدوش مراد.

وجاء ذلك، بعد إختلاس المتهمين، ما يقارب 800 مليون سنتيم لمعاشات الموتى والتلاعب بها مع إصدار حكما يقضي بالبراءة لأحد المتهمين المدعو “ع.وليد”.

تفاصيل القضية

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة، الشكوى تقدمت بها رعية أجنبية من جنسية فرنسية تدعى فاندوفالد إلياس فابيان. لدى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

واكتشفت الضحية، إختلاس معاش والدتها مقيمة بالجزائر من جنسية جزائرية. كما كانت تتقاضى راتبها من فرنسا ولم تسحب راتبها لمدة 6 أشهر لأن هذه الاخيرة توفيت.

وبعد مجيء إبنتها إلى أرض الوطن كونها مقيمة بفرنسا لسحب معاش والدتها المتوفية، إكتشف إختلاس الاموال التي قدرت بمبلغ 476 مليون سنتيم.

وتبين بعد التحريات والتحقيقات أن هناك موظف بصندوق الوطني للتقاعد يقوم بترصد وتفتيش ومراقبة حسابات الأشخاص الموتى للاستيلاء على معاشاتهم. بالتواطؤ مع رئيس المصلحة ببريد الجزائر بديدوش مراد. من أجل تزويدهم بالمعلومات الكافية.

ليتم تحويل تلك الأموال الخاصة بمعاشات الموتى التي قدرت بما يقارب 800 مليون سنتيم إلى حساباتهم الشخصية واقتسام الغنيمة فيما بينهم من أجل اختلاسها.

وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ع.و) والمدعو (ت.و) بصندوق الوطني للتقاعد. إلى جانب المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت كل من المتهم ( ز.ي) والمتهم (ع.ن) وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة الإختلاس.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، فيما صرح احدهم انه كان تحت ضغط قابض البريد هذا الاخير كان يهدده من اجل سحب تلك الأموال. كما نفى المتهم الثاني علاقته ببقية المتهمين، ملتمسين من هيئة المحكمة بظروف التخفيف.

وإلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا. مع إلتماس غرمات مالية نافذة تراوحت ما بين 200 ألف دج إلى 500 الف دج للمتهمين.

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