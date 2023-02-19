5 سنوات حبسا نافذا لوالي بومرداس السابق 

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد برئاسة القاضي زويش وسيلة احكاما في قضية الفساد المتابع بها التي طالت ابرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون بولاية بومرداس.

وتوبع فيها والي بومرداس السابق مداني فواتييح عبد الرحمان. ورؤساء بلدية بومرداس سابقا كل من (ب.م)، و(س.ب). و(آ.س.)، ومقاول (ن.م)، و(ب.ج) إلى جانب متهمين آخرين.

وجاءت هذه الأحكام كالآتي: إدانة والي بومرداس السابق مداني فواتييح بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع كل من (ا.س) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية.

وكذا إدانة (س.ب) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. و(ب.ج) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وادانة المقاول (ن.م) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة.

واحكاما أخرى تراوحت بين البراءة إلى عامين حبسا نافذا. وعقوبة عامين حبس منها عام غير نافذة و500 الف دج غرامة مالية نافذة.

مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويض قدره بقيمة 3 ملايين دج عن كافة الأضرار.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين في ملف فساد ثقيل يتعلق بالعبث بمشاريع مخططات التنمية. من خلال تبديد الملايير لصفقات الإنارة العمومية بولاية بومرداس.

حيث واجهت القاضي وسيلة زويش الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح عبد الرحمان ورؤساء البلديات السابقين وإطارات بمختلف القطاعات لذات الولاية. الى جانب مقاولين بحقيقة منح جل المشاريع لمقاول واحد دون المرور على قانون الصفقات العمومية. مما يسفر عن الدوس بقوانين الجمهورية، و تكبيد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.