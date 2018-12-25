5 سنوات حبسا نافذا وأمر دولي بالقبض لـ4 إطارات بشركة إيطالية بسكيكدة

قضت ، مساء اليوم ، محكمة الجنح بالحروش في سكيكدة ، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع أمر دولي بالقبض في حق 4 إطارات من جنسية ايطالية يعملون بالشركة الايطالية ” سيصالدو ” المكلفة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز سكيكدة _ قالمة، وتبرئة ذمة مير بلدية السبت الحالي والذين توبعوا في قضية تتعلق بتفريغ مياه ملوثة بالوادي الذي يزود سكان المنطقة.

حيثيات القضية تعود إلى سنة 2012، عندما بلغ مواطنون عن ظهور بقعة غير عادية ممثلة في رغوة كبيرة في الوادي الذي يستعمله سكان البلدية في السقي وتربية الحيونات، بعد أن أثار ذلك قلقهم سيما وأن الأمر يتعلق بصحتهم.

وهو ما باشرت بشأنه مصالح الدرك الوطني تحقيقا كشف بأن الشركة الايطالية قامت بتفريغ مواد ملوثة بالوادي سرعان ما أدى ظهور بقعة من الرغوة.

خلال المحاكمة التي كانت الأسبوع الماضي وغاب عنها المتهمين الأربعة الآخرين، صرح رئيس البلدية بأنه ومع وصول خبر ظهور الرغوة لب القضية في مياه الوادي ، قامت المصالح البلدية المختصة رفقة ممثلين عن مديرية البيئة بخرجة ميدانية للنظر في فحوى الشكوى ومباشرة الإجراءات اللازمة.

المعني الذي أضاف بأن البلدية سمحت للشركة بربط شبكة صرف قاعدة الحياة الخاصة بها بطريقة قانونية دون مخالفة للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

اعتبر ظهور هذه الرغوة عادي فهي لا تزال تظهر إلى غاية اليوم كل ما ارتفع منسوب المياه، خاصة وأنه لم تتسبب حين ظهورها في أي كارثة بيئية.

هذا وقد إلتمست نيابة ذات المحكمة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق المير، وبعد المداولة تم النطق بالحكم المذكور سلفا.