5 سنوات حبس لعشريني اعترف بالانضمام لشبكة سرقة المحلات التجارية بالوادي

أدانت محكمة الوادي، عشريني بخمس سنوات سجن نافذة، عن تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل، على أزيد من 21 محل تجاري بعاصمة السوق المركزي.

وأكد الشاب بأنه تم الزج به في الشبكة الأشرار، وأنه بعد صحوة ضميره تم التنقل إلى الشرطة من محض إرادته،

وإعترف بأنه كان يقوم بسرقة المحلات، وأنه شارك في 8 عمليات فقط من بين 21 عملية، التي تم تنفيذها ومساعدة الجهات الأمنية في تفكيك العصابة.

كما إعترف المتهم أنه كان يدفع له من عائدات السرقة 03 آلاف دينار على كل ليلة، وأنه إلتجأ إليها بداعي البطالة،

في حين أبدى دفاع المتهم بأن تعديلات الجديدة، والتي أقرها وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، الخاصة بمحاكمة التي تخص ضمان حريات الشهود من تغطية الشاهد أثناء المحاكمة،

والمتهم اليوم تخطى جميع هذه الإجراءات وفكك نشاط عصابة سرقة وإلتمس تخفيف العقوبة.