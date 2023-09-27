5 سنوات حبس لمسبوق قضائيا اعتدى على محامي بالسلاح الابيض ببني مسوس وقام بسرقته

أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة عشية اليوم الاربعاء شاب في العقد الثاني من العمر مسبوق قضائيا “و.ه” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة، مع المصادرة والإيداع من الجلسة رهن الحبس المؤقت بالؤسسة العقابية الحراش، بعد قيامه بالإعتداء بالعنف بواسطة السلاح الأبيض على محامي من نقابة المحامين بالعاصمة .

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى يوم امس على الساعة الرابعة مساءا بعدما كان المحامي “ي.أ” متوجها الى مكتب عمله المتواجد بمنطقة بني مسوس بالقرب من مركز الشرطة، حيث قام المتهم بالاعتداء بالعنف عليه ،و ضربه بواسطة سلاح أبيض محضور مسببا له جروح خطيرة على مستوى جسمه ،مع قيامه ايضا بسرقة محفظته التي بها ختم المحامي وبطاقته ،مع جهاز حاسبوب الخاص به كان متواجد بمحفظته به معطيات و ملفات سرية خاصة بالمواطنين ، ولاذ بعدها بالفرار .

هذا وقد صرحت هيئة دفاعه ممثلة في الاستاذ المحامي لخلف شريف و ايضا المحامي فناش بلقاسم اضافة الى مجموعة من المحامين من نقابة العاصمة الذين تضامنو مع زميلهم في هذه القضية و صرحوا بخطورة الوقائع الذي تعرض لها زميلهم المحامي اثناء ممارسته لمهنته ، بالرغم من انه مستفيذ للحصانة التي نص عليها القانون الا انه تعرض لاعتداء خطير تمثل في محاولة القتل والسرقة في الطريق العمومي ،و التي تعتبر سابقة خطيرة من هذا النوع ، مع تعرضه الى جروح خطيرة تمنعه من ممارسة مهنته ، كما قدمت هيئة الدفاع شهادة طبية محررة من طرف طب شرعي تثبت العجز والإعتداء بالعنف بالسلاح الابيض الذي تعرض له المحامي من طرف المتهم .

المتهم “و.ه” و اثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة السرقة بالعنف في الطريق العمومي ،كما اعترف بالتهمة المنسوبة اليه ،وحاول استعطاف المحكمة بانه يعاني من اضطرابات نفسية السبب الذي دفعه الى القيام بفعلته تلك ، و من جهة اخرى التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ضده ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره ،مع إلزام المتهم ان يدفع مبلغ قدره 200 ألف دج للضحية المحامي .