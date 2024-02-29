5 سنوات حبس لمسبوق قضائيا سرق مكتب محاماة بسيدي يحيى ومواطنين اخرين

أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة شاب في العقد الثاني من العمر مسبوق قضائيا في عدة قضايا “س.م” ب 5 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة مع الامر بالايداع بالجلسة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش، لقيامه بسرقة بالكسر مكتب محاماة بسيدي يحي لمحامين لدى مجلس قضاء الجزائر.

كل من “ج.س” ، “س.س.أ” و الزام المتهم المدان بان يدفع للمحامين تعويض قدره مليون دج .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة عشية اليوم الخميس تعود وقائعها الى تاريخ 31 ديسمبر حيث ارتكب المتهم البالغ من العمر 29 سنة جرم السرقة في ساعات متاخرة من الليل بإقتحام مكتب محاماة لمحاميين بمنطقة سيدي يحيا ،وقام بسرقة 8 حواسيب محمولة بها ملفات سرية للمواطنين و 3 الات طابعة ، على غرار اغراض اخرى كتلفزيون ،و قام ببيعها بثمن بخس بموقع واد كنيس .

هذا وقد صرحت هيئة الدفاع ان الوقائع جد خطيرة ، والمتهم اقتحم حرمة مكتب محامي الذي لديه حصانة ،وان الضبطية القضائية لا تفتش مكتبه الا بحضور المحامي ، و ان المتهم برر فعلته بسبب الاكراه البدني وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع رب عذر اقبح من ذنب ، حيث طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة بإعادة تكييف الوقائع ،و الزام المتهم بان يدفع مليون دينار لكل ضحية ،كما تاسست منظمة المحامين بالعاصمة كطرف مدني في قضية الحال و التمست دينار رمزي عن الضرر الذي اصابها.

وفي قضايا مشابهة ايضا ادانت المحكمة المتهم “س.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ

و 100 الف دج امر ايداع بالجلسة رهن الحبس ، لقيامه بسرقة شاحنة لتاجر “ف.ف”

وبيعها لمتهم اخر ” ش.م” المنحدر من منطقة زمورة بولاية غليزان و المتواجد في حالة فرار و الذي ادانته المحكمة ايضا بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ مع إصدار امر بالقبض عليه ، كما الزمتهما المحكمة بان يدفعوا للضحية “. مبلغ 2 مليون دج .

ومن جهة اخرى ادانت ذات الجهة القضائية المتهم الرئيسي “س.م” بعقوبة 3 ستوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لقيامه بسرقة مطعم ،ومحل و لعدة مواطنين حيث ارتكب جرم السرقة بظرف الليل ومن بعض المسروقات جهازي تلفاز بلازما و خلاط و الة عصر القهوة و حاسوب نقال و فلاش ديسك و جهاز تحكم وغير ها من الاغراض الشخصية الاخرى ،وبعد تقديم وكيل الجمهورية طلباته في هذه القضية التي وصلت الى 5 سنوات حبس نافذ مع الامر بالايداع بالجلسة ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .