5 سنوات حبس لموظف بالمديرية العامة لأملاك الدولة مع مصادرة ممتلكاته

ادانت محكمة سيدي امحمد مدير سابق للتقييمات على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة “و.ن” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. و 3 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع حكما يقضي بمصادرة ممتلكاته والأرصدة البنكية والعقارات. هذا بعد متابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبييض الاموال و تزوير محررات ادارية. و الاثراء غير مشروع و اساءة استغلال الوظيفة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بمجريات المحاكمة التي مثل فيها المدعو “و.ن ” كمتهم موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش عقب وقائع ارتكبت خلال تقلده المنصب مدير مكلف بالتقييمات على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة. بإستفاذته من إمتيازات غير مستحقة تتمثل في حصوله على قطعة ارضية من طرف مقاول و صاحب تعاونية عقارية. مع الدخول معه في شراكة .