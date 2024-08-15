5 سنوات حبس نافذ لشاب بعد سرقته موظف بسفارة نيجر 

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة شاب في العقد الثاني من العمر “س.ن” على خلفية متابعته بجريمة السرقة .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم “س.ن” قام بإقتحام منزل موظف نيجيري. بسفارة نيجيريا بمنطقة 1 ماي ببني مسوس،كما قام بسرقة 200 ألف اورو ،بالإضافة الى كاميرا .

وتبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

وبعد مثوله امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس وجهت له جنحة السرقة بالتسلق حسب المادة 354 من قانون العقوبات. حيث طالب من هيئة المحكمة بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.

هذا وقد إلتمس وكيل الجمهورية ضده عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره.