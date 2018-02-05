5 سنوات خبرة لخريجي المدراس العليا للأساتذة «بونيس» من وزارة التربية

القرار يشمل كذلك طلبة المعاهد التكنولوجية للتكوين

إدراج سنوات الخدمة الوطنية في معاش التقاعد عند الانتساب إلى «كناص»

قررت وزارة التربية الوطنية احتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا للأساتذة ومعاهد التكنولوجيا للتكوين في معاشات التقاعد، والتي مسها الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي تلقائيا، كما سيتم احتساب سنوات الخدمة الوطنية في معاش التقاعد عند وجود وثائق محتسبة تثبت الاشتراك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التربية الوطنية وافقت على إدراج 5 سنوات التي يدرسها الطلبة بالمدارس العليا ومعاهد التكنولوجيا في معاشات التقاعد، والتي مسها الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

كما وافقت وزارة التربية الوطنية على احتساب سنوات الخدمة الوطنية في معاش التقاعد عند وجود وثائق تثبت الاشتراك في صندوق التقاعد، مؤكدة أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 109-17 المؤرخ في 14 مارس سنة 2017، الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والانتقاء وإعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.

كما أضافت وزارة التربية أن موظفي التربية الوطنية الذين يستوفون شروط الإحالة على التقاعد طبقا للتعديلات الواردة في قانون العمل، ونظرا إلى خصوصية القطاع ومراعاة للتدريس الحسن والمنتظم للتلاميذ، سيتم تلقائيا إحالتهم على التقاعد بعد نهاية السنة الدراسية.

وللتذكير، نظم خريجو المدارس العليا احتجاجات أمام مقر وزارة التربية الوطنية، رافعوا من خلالها العديد من اللائحات ومرددين شعارات تتهم وزارة التربية التربية بالإقصاء والكيل بمكيالين، مهددين في ذات الوقت برفع دعاوى قضائية بحجة أن الوزارة لم تحترم بنود العقد الذي تم بين الطرفين.

كما تم إيقاف عدد من الطلبة الذين رفضوا ركوب الحافلات، أين حولوهم إلى التحقيق لمدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وفي هذا الصدد، كشف ممثل الطلبة أن خريجي المدارس العليا الحاليين سيلجأون إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، التي قالوا إنها هضمت من قبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بحجة إجبار المتخرجين على التسجيل في الأرضية الرقمية للظفر بمنصب يكفله القانون لهم، وفق العقد الذي وقعه الطلبة عند تسجيلهم في هذه المدارس.