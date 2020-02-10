5 سنوات سجا نافذا لمشعوذة و3 سنوات لزوجها في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري بحي دريوش بالبليدةـ من توقيف مشعوذة تبلغ من العمر 61 سنة رفقة زوجها البالغ من العمر 40 سنة.

وقد تم حجز داخل فيلا ملك لهذه الأخيرة مواد تستعمل في السحر والشعوذة وقطع قماش لفساتين العرسان وأكثر من 300صورة تعود لمسؤولين ورجال أعمال واطارات.

كما تم العثور على طلاسم ومياه غريبة ومصحف مدنس، وتم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم عائدات النصب والإحتيال على مرضى النفوس.

وحسب ذات المصدر لـ “النهار أن لاين” فإن العملية جاءت على اثر شكوى تقدم بها الجيران وبعض المواطنين بتحويل هذه الأخيرة لمنزلها إلى بيت لشعوذة والسحر.

بالإضافة إلى توافد المئات من المواطنين لمختلف شرائح من رجال الأعمال ومسؤولين من مختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات المصدر العملية جاءت بعد مراقبة السيدة لعدة أيام، وبإذن تفتيش من وكيل الجمهورية لدى مجكمة البليدة تم تفتيش منزل المشتبه فيها وتوقيفها رفقة شريكها الذي هو زوجها.

كما تم حجز مصحف مدنس والأغراض السلف ذكرها، وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

ونطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجن نافذة على المتهمة الرئسية وزوجها بـ 3 سنوات حبس نافذة.