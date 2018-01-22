قضت، اليوم، محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حقّ المدير الولائي للضرائب السابق.

على خلفية متابعته بجنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة.

بعدما تم توقيفه فيفري 2016 في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 30 مليون سنتيم.

من مرقي عقاري مقابل تسوية ثلاث ملفات عالقة خاصّة باسترجاع حقوق القيمة المضافة بقيمة 10 ملايير سنتيم.

القضيّة التي أعيد فيها النّظر بعد طعن المتهم لدى المحكمة العليا تعود وقائعها إلى فيفري من العام الماضي .

عندما تم توقيف المدير المتهم في قضية الحال، من طرف مصالح الأمن وهو في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 30 مليون سنتيم.

وهذا من مجمل 400 مليون متفق عليها من مرقي عقاري تمثل قيمة أشغال تهيئة المسكن الذي منحه له المرقي.

مقابل تسوية ثلاثة ملفات عالقة خاصّة باسترجاع حقوق القيمة المضافة بقيمة تقارب 10 ملايير سنتيم .

وهي التّهم التي نفاها المتهم خلال محاكمته الأسبوع الماضي.