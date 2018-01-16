5 سنوات سجنا لرائد مزيف بالجيش وإطار مزيف بحزب بن فليس في ميلة

أدان القضاء بمحكمة ميلة بعقوبة 5 سنوات سجنا بحق شخصين “ح ط “47 عاما و”ق م ” 34 عاما ضبطا في قضية تهريب آثار .

وقد إدعى أحدهما “ح ط ” خلال توقيفه من قبل عناصر الشرطة أنه رائد متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، وإطار سياسي رفيع بالقيادة العامة لحزب طلائع الحريات، الذي يترأسه علي بن فليس.

وكان المدانان، فور توقيفهما متلبسين بالمحجوزات الأثرية، قد قدما ايضا أمر بمهمة تحمل ختم الحزب وهما قادمين من ولاية الشلف.

ليتابعا بجرم التزوير وإستعمال المزوروتقليد أختام وإنتحال صفة الغير وحيازة قطع اثرية متأتية من عملية حفر وتنقيب غير شرعية .