5 سنوات سجنا لشقيقين إثنين بتر أصبع يد تاجر مجوهرات بواسطة ساطور بسوق باش جراح

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة 5سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين. هما شقيقين من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.حمزة” 28 سنة ،و”م.محمد” 40 سنة. لضلوعهما في قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال سلاح أبيض.

وراح ضحيتها تاجر بسوق الدلالة الشعبي بباش جراح المدعو ” س.كمال”. الذي أصيب بضربة بواسطة ساطور على مستوى يده اليسرى، أدت الى بتر الإصبع الثاني منها. مما تسبب له في عاهة مستديمة، وهذا خلال مشاجرة بسوق باش جراح بالعاصمه بسبب خلاف مسبق بين الضحية و الشقيق الاكبر ” م.محمد” .

بحيث تم توقيف المتهمين، بعد خضوع الضحية الى عملية جراحية معقدة، اثبت بعد إنجاز الخبرة الطبية، أن الضربة كانت عنيفة تسببت في عجز كلي لقيام الضحية بممارسة وظيفته اليومية بيده، مع استفادته من عجز طبي مؤقت لمدة 30 يوما.