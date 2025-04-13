5 سنوات سجنا لعامل بميناء الجزائر هرّب “حراقة” في حاويات فارغة

سلّطت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” و.مصطفى” موظف بميناء الجزائر. لضلوعه في جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، من خلال ترتيب رحلات سريّة. عن طريق إخفاء الشباب “الحراقة ” في حاويات فارغة على متن رحلة بحرية مبرمجة للباخرة التجارية الجزائرية “جناة” . وقد تم الكشف عن أفعاله بعد ضبط 4 أشخاص مختبئين بإحدى الحاويات.

والغريب في القضية أن المتهم تم محاكمته في قضية مماثلة سنة 2013، وقضى عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. ليتم إعادة إدماجه في منصب عمله، قبل أن يعود لارتكاب نفس الجرم. مباشرة بعد تحويله إلى مديرية المناولة بالميناء للعمل به كمناول.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.

وقائع القضية

وفي القضية إنطلقت التحريات على إثر معلومات مفادها قيام مناول بمؤسسة ميناء الجزائر، بتدبير وتنظيم رحلات سرية عبر ميناء الجزائر باستعمال حاويات فارغة. مع ضبط أربعة أشخاص بداخل حاوية مهيأة بتاريخ 2024/05/17، بصدد المغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. فتم تقديمهم للتحقيق في ملف جزائي، ويتعلق الأمر بـ “ب. رياض” “ب. عبد الجليل” ،”ا. عتيق اسماعيل” ،”داود ب.م”.

ومن خلال التحريات في ذات القضية ، أفضت إلى اشتباه كل من المدعوين “و.مصطفى”. و شقيقه “و. يوسف” في تدبير خروج سالفي الذكر. غير أن كليهما أكدا أنهما لا يعرفان المتهمين كما انهما لم يسبق لهما الالتقاء بهم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، على إثر تسخير متعاملي الهاتف النقال و بناءا على ردهم تم استغلال كشف المكالمات الصادرة والواردة و مقارنتها. مع أرقام شرائح المتهمين الاربعة المذكورين، تم تسجيل عدة إتصالات هاتفية بينهم وبين المتهم الحالي “و.مصطفى”.

وخلال مجريات التحقيق، تراجع المتهم “و.مصطفى” عن أقواله الأولية. واعترف بأنه يعرف المدعو “ب. رياض” المدعو رضا المنحدر من ولاية جيجل كونهما كانا يلتقيان بالسوق السوداء “دلالة”.

وأضاف أنه قد سبق وطلب منه ” رياض” مساعدته في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. مع تأمين له الطعام والشراب في حالة دخوله، مدعيا انه رفض هذا الطلب كونه قد حكم من قبل بخصوص نفس القضية وقد سجن بسببها، جازما في قضية الحال عدم علمه عن يوم دخول المتهمين إلى ميناء الجزائر.

واكدت مراسلة لمديرية المناوبة قصد تقديم قائمة العمال المبرمجين لمعالجة الباخرة التجارية الجزائري “جناة” خلال يومي 16 و 2024/05/17، حيث تبين ان المتهم ” و. مصطفى” قد عمل خلال الفترة الليلية.