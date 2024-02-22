5 سنوات سجنا لعشريني حاول قتل جاره بسبب الـ”كاشيات”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو “ا.ع.الله” يبلغ من العمر 24 سنة لتورطه في جريمة اعتداء خطير بحي بوروبة بالحراش طال ابن الحي المدعو ” ك.سمير” 22 سنة، الذي نجا من الموت بأعجوبة لتعرضه بطعنات خنجر عنيفة بمختلف أنحاء جسده كلفته حسب تقدير الطبيب الشرعي عجزا طبيا قدره 45 يوما.

وقائع القضية انطلقت بتاريخ لـ 05/05/2023 في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ، إثر معلومة مفادها وجود ضحية ضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض، متواجد على مستوى زميرلي بالحراش.

على إثرها تم توجيه عناصر مصالح الأمن إلى عين المكان أين تبيّن أن الضحية يدعى ” ك.سمير ” مصاب بجروح بليغة ومتفاوتة الخطورة وبأنحاء متفرقة من جسور (الرقبة ، الوجه البطن، الفخذ الجهة اليسرى.

وحسب التحريات الأولية فإن الجريمة وقعت على مستوى حي 1074 مسكن من قبل المشتبه فيه المسمى “أ.عبد الله” وحسب شكوى الضحية صرح الأخير أمام مصالح الأمن انه بتاريخ 05-05-2023 في حدود الساعة الرابعة مساء و على مستوى حي 1074 ، تعرض لطعنة بواسطة سلاح ابيض من الحجم الكبير أصابته على مستوى البطن الجهة اليسرى وجهها إليه المدعو ” عبد الله” المعروف بالحي باسم ” شيكولاتة “.

كما وجه له عدة ضربات أخرى إصابته على مستوى الرقبة من الخلف والرأس. والفخذ الجهة اليسرى، أين قدم شهادة طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي تثبت مدة العجز بـ45 يوم.

وعليه كللت التحريات بتوقيف الجاني “عبد الله” بحيث نفى نفيا قاطعا اقترافه الجرم مؤكدا، أنه قام بالشجار برفقة الضحية قبل يوم وتم تفرقتهم وبيوم الوقائع كان متواجد بمدينة براقي.

ومواصلة للتحقيقات من خلال الاستغلال التقني للرقم الهاتفي، تبين أن المشتبه فيه لم يكن بالمكان الذي ذكره وبموجبه تم طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية لدى الحراش بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وبتاريخ 21/05/2023 صرح الضحية أنه يعرف المتهم باعتباره من أبناء الحي، وكانوا قد تشاجرا، من قبل وهذا بتاريخ 1/03/2023 بسبب اتهامه له باستلام 10 حبات من المؤثرات العقلية كونه يتعاطاها ، ولم يسلمه ثمنها فوقعت مشادات لسانية بينهما. وفي اليوم الموالي تكررت المشاجرة بينهما، ثم تفرقوا.

و بعد يومين في حوالي الساعة الرابعة بينما كان متجها إلى حي بوروبة ، ناداه المتهم أين تقرب منه وبعدها مباشرة تعرض للضرب بواسطة سلاح ابيض من الحجم الكبير.

وذلك بطعنه على مستوى البطن من الجهة اليسرى ومن شدة الألم لم يستطع مقاومته. فراح يوجه له عدة ضربات بواسطة السلاح الأبيض من الحجم الكبير. ولم يكتف عند هذا الحد بل قام بضربه كذلك على مستوى الرقبة من الخلف والإذن اليمنى والاذن اليسرى والفك الأيمن والساعد الأيسر والأيمن وعلى مستوى الرأس من الخلف وعلى مستوى الرجل اليمنى، وفوق الفخذ الأيسر.