5 سنوات سجنا لـ3 متهمين بتسويق لحوم الحمير والبغال بسطيف

قضت محكمة سطيف اليوم الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تصل لـ 01 مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسين في قضية لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين.

ويتعلق الأمر بكل من “ح أ”. “ح أ”.”س ع”. “س ك”.”ب ر”. المتابعين بتهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر. وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري. وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص.

وحسب مصادر “النهار”، فإن القاضي سلّط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتزّ لها الرأي العام المحلي والوطني لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الحزائري.

وهي تُثني على المجهودات ودور العمل الشرطي للأمن الوطني الذي تمكن من الإطاحة بعصابة تمتهن بيع لحوم الحمير والبغال عشية الشهر الفضيل. بعد جمعها لمعلومات استطاعت من خلالها بالترصد واقتفاء أثر باعة هاته اللحوم المفرومة إلى مطاعم وبيتزيريات المدينة.

أين نصبت كمينا تمكنت على إثره من ضبط المتهمين في حالة تلبس بالجرم المشهود. رغم محاولة هروب المتهمين وابداءهم لمقاومة رجال الأمن. وتمثلت في محاولة إتلاف ثلاثة رؤوس حيوانات بغال وحمير.

بالإضافة كذلك إلى العثور على بقايا عظام كثيرة توحي على عدد كبير من رؤس الحمير والبغال وأكياس من اللحم المفروم. ما يقارب القنطار موجه للاستهلاك البشري مع مخلفات موجودة في مذبح سري دون ترخيص متواجد بحي عين السفيهة.