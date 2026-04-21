5 سنوات سجنا لمغترب بفرنسا أنشأ حسابات على “تيكتوك” و”فايسبوك” للإشادة بـ”الماك”

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، عقوبة 5 سنوات سجنا مع غرامة مالية نافذة مقدّرة بـ 500 ألف دج. في حق مغترب بفرنسا، المتهم الموقوف المدعو “ب.عبد النور”. لمتابعته بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه وأنشطته. جنحة الإشادة بالأفعال الإرهابية وتشجيعها، إعادة نشر عمدا وثائق وتسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي وتنظيم شؤونه ودعم أعماله ونشر أفكاره بصورة مباشرة.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام في الجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم. واستندت النيابة في مرافعتها على أدلة الإقناع المدرجة في القضية، التي خلصت إليها الخبرة الإلكترونية.

كما كشفت مجريات المحاكمة أن المتهم “ب. عبد النور” يستعمل حساب الفايسبوك المعرف “Czyz Gzyz” لفائدة المنظمة الإرهابية “ماك” على مواقع التواصل الاجتماعي. بغرض نشر أفكار ونشاطات هذا التنظيم الإرهابي. حيث تسلم رجال الأمن، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، المتهم لأجل التحقيق معه حول ما ارتكبه من وقائع.

وقائع القضية

وتبيّن من خلال التحقيق الابتدائي انطلاقا من تصريحات المتهم، أنه منذ سنة 2021 وهو يتابع أخبار التنظيم الإرهابي “الماك”. وكان يقوم بنشر عدة صور ومناشير خاصة بالتنظيم عبر حسابه على تطبيق فايسبوك المعرف المفتوح للجمهور. مؤكدا أنه حضر عدة مظاهرات خاصة بهذا التنظيم.

وكان يطّلع على موعد المظاهرات من أجل المشاركة فيها، إلا أنه لم يقم بربط أي علاقات مباشرة مع عناصر “الماك” الإرهابية. عدا قيامه بإعادة نشر مناشير خاصة بهذا التنظيم دون إيعاز من أي جهة كانت، بل قام بهذا الفعل بمحض إرادته.

ومن ضمن اعترافاته أيضا مشاركته في مظاهرات خاصة بالتنظيم الإرهابي “الماك” منذ سنة 2021 إلى غاية آخر مظاهرة كانت بتاريخ تاریخ 14 جوان 2024. حيث كان يحمل الراية الخاصة بالتنظيم، كما كان يلتقط العديد من الصور في المظاهرات بالعاصمة الفرنسية باريس.

القاضي يواجه المتهم رغم إنكاره..

وبالمقابل، أنكر المتهم في الجلسة أغلب التهم المنسوبة إليه، غير أن القاضي واجهه بنتائج تفتيش المنظومة المعلوماتية التي يستعملها. حيث أثبتت الأخيرة أنه يملك حساب تيك توك المعرف بـ asigna39، يستعمله في التواصل أيضا مع العديد من المناصرين والموالين لهذا التنظيم الإهابي. من بينهم مستعمل حساب على تيك توك المعرف بـ fihel-awal والمعرف باسم axel، و حساب تيك توك المعرف باللغة العبرية ويحمل في صورة الحساب الراية الانفصالية للمنظمة الإرهابية الماك. وراية الكيان الصهيوني وعلم دولة فرنسا مستعملا حساب تيك توك المعرف ب Mohand Ameziane .مستعمل حساب مستعمل حساب تيك توك المعرف Ait Idir Kan تيك نوك المعرف ب Mis NGerger.

ومن خلال حساب فايسبوك المعرف ay aya ، تم العثور فيه على العديد من المنشورات الصور والفيديوهات أعيد نشرها تتعلق بنشر ودعم أعمال التنظيم. وفي حساب تيك توك الحامل الاسم 9asignas تم العثور على فيديوهات ومنشورات تدعّم وتشيد وتنشر النشاطات التنظيم الإرهابي الماك. إلى ج جانب العديد من المحادثات مع أشخاص موالين للتنظيم الإرهابي الماك حيث يتبادلون الصور والفيديوهات الخاصة بدعم نشاطات هذا التنظيم والترويج له.

كما تم العثور في الذاكرة الداخلية للهاتف على العديد من الصور والفيديوهات التقطها المعني بهاتفه أثناء حضوره لعدة مظاهرات نظمها التنظيم الإرهابي الماك خارج الوطن. وكذا تواجد صور له وهو يحمل الراية الانفصالية للتنظيم الإرهابي الماك.

المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه

وفي رده على هذه الأدلة القوية، صرح المتهم أمام المحكمة أنه لا يجيد الكتابة والقراءة باللغة العربية والفرنسية. وكان يطلب من طليقته المسماة. Cay Nicol بالكتابة له حيث يملي عليها ما يريد أن يكتبه. وفي بعض الأحيان يساعده ابنه المسمى Yales البالغ من العمر حوالي 11 سنة. أنه على علم بأن المنظمة الإرهابية الماك تهدف للمساس بسلامة الوحدة الوطنية. من خلال السعي لتقسيم البلد، إلا أنه ليس موافق على هذه الفكرة.

و أكد أن ما تم نشره عبر حساب سواء الفايسبوك او التيكتوك أو ما أعاد نشره لم يكن بسوء نية و بنية الإضرار بالجزائر. خاصة وأنه يجهل انه تم تصنيف حركة المالك كمنظمة إرهابية و أنه لم يسعى لتجنيد أي شخص لصالح تنظيم الماك .

أما بالنسبة لمشاركته في بعض المظاهرات الخاصة فلم يكن مخطط له بل كان عفويا . و انه التقى ببعض الأشخاص من أبناء منطقته المقيمين بفرنسا. والذين كانوا سواءا من المحضرين أوالمشاركين.