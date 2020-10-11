5 سنوات سجنا مع الإيداع لـ”مير” بلدية “لوطاية” في بسكرة بتهمة الفساد!

أمر، أمس، قاضي الجلسة في محكمة أولاد جلال ببسكرة، بإيداع رئيس بلدية “لوطاية“ الحالي خلال مثوله للمحاكمة في قضية منح مقهى من دون اتباع الإجراءات القانونية.

وعلم أن “المير“ الموقوف توبع بتهم تشمل إعطاء مزية غير مبررة للغير وتبديد المال العام واستغلال ممتلكات عمومية بطريقة غير شرعية، حيث مثُل أمام هيئة المحكمة برفقة ثلاثة متهمين آخرين، بينهم والده، لسماع أقوالهم حول القضية التي فتحت بشأنها مصالح الدرك الوطني تحقيقا قبل عدة أشهر بسماع الأطراف قبل إحالة الملف على العدالة التي وضعت المتهمين تحت الرقابة القضائية، بمن فيهم رئيس بلدية “لوطاية“. وخلال المحاكمة، حاول المتهمون التملص من الوقائع، ليلتمس ممثل النيابة تسليط عقوبات مشددة ضدهم قبل النطق بالحكم بتسليط عقوبة ٥ سنوات سجنا ضد “المير” مع الإيداع، ليكون أول رئيس بلدية يتم إيداعه الحبس في بسكرة منذ سنوات، بالموازاة مع ذلك، تتواصل التحقيقات في ملفات عديدة تتعلق بالفساد وسوء التسيير متابع فيها العديد من رؤساء البلديات.