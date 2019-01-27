5 سنوات سجنا نافذا لأمير ديزاد وعامان لمسؤول ببلدية الجزائر الوسطى

تم اليوم الأحد، بمحكمة بئرمراد رايس إدانة أمير بوخرص، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 500 ألف دج.

كما تم تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، في حق المدعو أمير ديزاد الهارب من العدالة الجزائرية.

كما أدانت المحكمة أيضا رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، رغم رئيس البلدية عبد الحكيم بطاش.

حيث تمت إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج مع البراءة من باقي التهم.

أما المتهم الثالث فقد أدين عن جريمة القذف، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج والبراءة من باقي التهم.

مع إلزام جميع المتهمين بدفع تعويض بالتضامن للطرف المدني مجمع “النهار” و المدير العام للمجمع أنيس رحماني بقيمة 200 ألف دج.