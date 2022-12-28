5 سنوات سجنا نافذا لـ”محمد عبد الله” و”محمد بن حليمة” عن جناية المؤامرة ضد السلطة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ليلة أمس الثلاثاء. عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين كل من “عبدالله محمد” و”بن حليمة محمد”عزوز “

كما قضت ذات الهيئة القضائية بمعاقبة 4 المتهمين الموقوفين بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وآخرين بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ، فيما استفاد 3 متهمين من البراءة.

وجاءت الأحكام القضائية بعدما توبع كل من عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز. رفقة الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد” وآخرين بتهم جنائية تتعلق ب “الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية وكذا المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة”، الى جانب جنحة تلقي أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها.

والجدير بالذكر أن المحكمة أصدرت في ذات القضية أحكاما غيابية في حق كل من المتهمين الفارين ” أمير بوخرس ” و” محمد زيطوط” وتم معاقبتهما بـ20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تأييد أمر بالقبض الدولي الصادر في حقهما .