5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي في قضية التشهير بباتنة

قضت محكمة باتنة بإدانة المتهمين في قضية التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أين تم الحكم بـ 05 سنوات سجنا نافذا على المتهم الرئيسي

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار، فإن محكمة باتنة أدانت المتهمين في قضية التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أين تم الحكم بـ 05 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي، وإدانة الطالبتين الجامعيتين بسنتين حبسا نافذا.

فيما تم الحكم بسنتين حبسا نافذة للشريك الثالث المتورط وبراءة أخ المتهم الرئيسي.

من جهته إعترف المتهم الرئيسي بارسال الفيديو اللا أخلاقي للمدعو أمير ديزاد.