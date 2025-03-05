5 سنوات سجنا نافذا لمؤثرة مشهورة على “التيك التوك”

أدانت محكمة عين لكبيرة بولاية سطيف، خمس سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دينار جزائري في حق المؤثرة “د.ر” المعروفة على مواقع التواصل الإجتماعي بـ “دنيا السطايفية”.

كما تم حرمان ذات المؤثرة من جميع الحقوق المدنية والسياسية والعائلية المعنية. حيث توبعت المعنية بتهم صناعة محتوى وعرض فيديوهات مخلة بالحياء. على منصات التواصل الاجتماعي وبيع صور مخلة بالحياء والوساطة في ممارسات الدعارة.

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