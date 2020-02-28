  5 سنوات سجنا نافذا لمحافظ عقاري سابق بالرحوية بتيارت

أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت محافظ عقاري سابق لدائرة الرحوية بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

مع امر إيداعه، فيما برأت ذات المحكمة، رئيس مكتب بمديرية مسح الأراضي، في قضية تزوير محررات رسمية خاصة بدفتر عقاري.

تفاصيل القضية، تعود بعد أن رفع أحد رجال الأعمال بولاية تيارت، شكوى لدى الجهات المختصة للتدخل.

بعد أن منحت مساحة أرضية لأحد المستثمرين، تقع بمنطقة عين الزبت التابعة لبلدية واد ليلي.

ذكر المعني ان تلك الأرض يمتلكها عبر وثاىق رسمية.

و تم استئجار القطعة لمستثمر مختص في المحاجر واستخراج الرمال، بطريقة مشبوهة الأمر الذي جعله يرفع شكوى لدى الجهات المعنية.

يطالب باسترجاعها، ليتم فتح تحقيق واستدعاء المحافظ العقاري السابق لدائرة الرحوية، وإطار من مديرية مسح الأراضي، كمتهمين في قضية.

تزوير دفترعقاري كما تم الاستماع لعدد آخرمن الموظفين كشهود.

قبل أن يحال الملف إلى محكمة الجنايات ،التي قضت بإدانة المحافظ العقاري السابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

و تبرئة رئيس مكتب بمديرية مسح الأراضي.