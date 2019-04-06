5 سنوات سجن لشاب دهس شرطي أثناء محاولته إختطاف فتاة بالوادي

أدانت المحكمة الابتدائية، بمجلس قضاء الوادي شابا، بـ5 سنوات سجن نافذة، بتهمة ارتكابه جناية محاولة القتل العمدي دهسا، لشرطي في مكان عمله.

وذلك أثناء محاولة الشرطي توقيفه في حاجز أمني، بينما كان يطارد سيارة نقل حضري فردي، بهدف اختطاف فتاة على متنها.

القضية تعود إلى نوفمبر 2017، حيث تلقت مصالح الأمن نداء استغاثة، من طرف سيارة نقل حضري.

حيث تم التبليغ عن وجود مركبة أخرى، تهدف إلى اختطاف فتاة، كانت موجودة داخل سيارة النقل الحضري.

وأثناء محاولة توقيفه على مستور حاجز أمني، بالقرب من أمن دائرة الدبيلة، كانت المركبة تسير بسرعة جنونية، ودهست الشرطي.

ليتم توقيفه بواسطة سلاسل المشط الحديدية، بعد إنذار الشرطي زملاءه، بالأمر بإطلاق عيارات نارية في السماء.

في حين التمست النيابة 20 سنة سجن نافذة، في حق هذا الشاب.