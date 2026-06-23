5 سنوات حبسا لشباب سرقوا قاربًا من شاطئ الباخرة المحطمة بغرض”الحرڨة”

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق 5 متهمين. اثنان منهم موقوفان بالمؤسسة العقابية، لضلوعهم في جريمة تهريب المهاجرين متبوعة بالسرقة وحياة المؤثرات العقلية.

وفي منطوق الحكم، أدين المتهمون الموقوفون: “ب.عماد” بـ5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة. و “ع.فارس” بـ3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

وقضت الجهة القضائية ذاتها بإدانة متهمين غير موقوفين، كلٌّ من “ك.محمد سيف” بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة عن جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. مع تبرئة المتهم الرابع ” ق.عماد” من روابط التهم المنسوبة إليه.

وقائع القضية

قضية الحال، حسب ما دار في الجلسة العلنية، انطلقت عقب مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء. مفادها وجود شخصين مجهولي الهوية بمرفأ الصيادين بحي الباخرة المحطمة-برج الكيفان، يقومان بسرقة قارب صيد كان مركونا هناك.

ولدى تنقل المصالح ذاتها إلى عين المكان، تم القبض على المتهم “ب. عماد”، وحجز حقيبة ظهر رمادية اللون بداخلها دلو بسعة 5 لتر من البنزين. وبوصلة ومفتاح تشغيل محركات القوارب كانت موضوعة بالقارب. كما تم العثور بحوزة المتهم على 11 قرصا مهلوسا نوع بريغابالين. بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج بوزن 1.95 غراما كانت مخبأة بإحكام بالجيب الأيسر لسرواله.

كما اعترف المتهم “ب.عماد” بأنه تم منذ حوالي 6 أشهر التخطيط رفقة أصدقائه بحي فعلول برج البحري، وعددهم 9 أشخاص، لتنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر واتفقوا منذ حوالي أسبوع على تاريخ ومكان الإقلاع.

والتقى في حدود الساعة العاشرة ليلًا بصديقه المدعو فارس بالمكان المتفق عليه، وانتقلا على متن سيارة إلى شاطئ الباخرة المحطمة. ثم توجها مشيًا نحو مكان ركن قوارب الصيد وبحوزتهما دلو معبّأ بالبنزين سعته 5 لتر وبوصلة ومفتاح تشغيل محركات القوارب. ومكثا هناك إلى غاية الساعة الواحدة والنصف صباحا، بعدها توجها نحو أحد القوارب التي كانت مركونة هناك وقاما بقطع حبال تثبيته وشرعا بإدخاله لعرض البحر من أجل تشغيله وسرقته واستعماله في “الحرقة”.

الاتفاق مسبقا على الحرقة

جرى الاتقاف على تقسيم الأدوار وتم تكليف كل واحد منهم بشراء لوازم معينة، لاستعمالها أثناء الرحلة السرية. حيث قام هو المتهم “ق.عماد” بشراء البوصلة بمبلغ 16 ألف دينار والمفتاح الخاص بتشغيل محرك القارب بمبلغ 2500 دينار. أما المتهم “فارس” فكانت مهمته توفير القارب، وهذا ما دفعهم للإقدام على سرقة القارب.

التحريات توصلت إلى أن المتهم “ق.عماد” هو المنظم الأول لعملية الهجرة غير الشرعية بمساعدة بعض الأشخاص. وأن المتهم “ع.فارس” اتفق معه على سرقة القارب للتوجه به إلى”الجزائر شاطئ” من أجل ركوب بقية الأشخاص. بينما ساعدهما المتهم “سيفو” في تجميع الأشخاص الراغبين في الهجرة وترك مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم لديه استلمه من شخصين لنقلهما إلى إسبانيا.

كما اتفق المتهم “سيفو” مع منظم الرحلة “ق.عماد” على جلب 4 أشخاص مجهولي الهوية ودفع مبلغ 30 مليون سنتيم للشخص الواحد بالعملة الصعبة (أورو)، لحظة ركوبهم القارب.

وكشفت عملية تفتيش هاتف المتهم “ق.عماد” على التحضير والتخطيط المسبق للهجرة. بالإضافة إلى وجود رسائل نصية خاصة به جاء في محتواها “على ياخو ديت للجواجلة الدراهم بصحتك، أرواح عند داركم نجي وحدي تريكيبيري للناس دراهمهم). وأخرى مضمونها (واش عماد أسمع الحالة راهي مليحة هايا باش نريقلوها ما بقاش ويطلع النهار).

كما عثر أيضا على بعض الصور والتسجيلات الصوتية وكذا رسائل نصية ومكالمات واردة لرقم المتهم من طرف بعض الأشخاص. من المحتمل جدا أنهم من بين أفراد الشبكة خلال ساعات متأخرة من ليلة 2025/09/30

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