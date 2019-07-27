5 سيناتورات يدعون الجيش للتدخل ومنع التصدير والتهريب بالجنوب

دعا خمسة اعضاء بمجلس الأمة نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، للتدخل لمنع كافة اشكال تحويل المواد الغذائية عبر الحدود البرية الى مالي والنيجر.

وقال السيناتورات الخمسة في رسالة حملت توقيعاتهم ووجهوها لقايد صالح، انهم يدقون ناقوس الخطر بسبب استنزاف الخزينة العمومية، على خلفية تهريب وتصدير المواد الغذائية المدعمة إلى دول الجوار بالجنوب.

والتمس نواب مجلس الأمة الخمسة التوقيف الفوري لكافة اشكال التصدير والتهريب المسجل عبر معابر تيمياوين وتينزاواتين وعين قزام وبرج باجي مختار.

مشددين على انهم على يقين بتجاوب قيادة الجيش مع الطلب لحرصها على خدمة الوطن والمواطن.