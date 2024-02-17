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أخبار الجزائر

 5 ضحايا إثر إصطدام تسلسلي لثلاث سيارات بتيبازة

بقلم عايدة.ع
 5 ضحايا إثر إصطدام تسلسلي لثلاث سيارات بتيبازة
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أصيب 5 أشخاص في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق السريع فوكة بوسماعيل ، بلدية  ودائرة فوكة ولاية تيبازة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية،  اسعافاتها تدخلت على الساعة 03سا50د ، من اجل حادث تصادم تسلسلي. لثلاث سيارات على مستوى الطريق السريع فوكة بوسماعيل ، بلدية  و دائرة  فوكة.

حيث خلف الحادث إصابة  05 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 42 سنة تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى زرالدة .

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