5 ضحايا إثر اصطدام سيارة بحافلة نقل مسافرين في غرداية

تدخلت وحدات الحماية المدنية، على الساعة الحادية عشر و20 دقيقة، على إثر حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تربط خط حاسي مسعود-الجزائر. على مستوى الطريق الوطني رقم 49 حوالي 7 كلم من زلفانة إتجاه غرداية، ببلدية زلفانة.

كما خلف الحادث وفاة شخصين في مكان حادث الاصطدام وإصابة 3 آخرين. وتم إسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفيان إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وفاة 200 شخص وجرح 6500 آخرين منذ بداية 2023

وكشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، عن وفاة 200 شخص في حوادث المرور. وهلاك 85 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية 2023.

وأوضح برناوي، أن حوادث المرور التي راح ضحيتها 200 شخص وخلفت 6500 جريح منذ بداية العام تسبب فيها العنصر البشري بالدرجة الأولى. مؤكدا أن الحوادث شهدت تصاعدا في عدد الوفيات بسبب السياقة المتهورة و عدم احترام قانون المرور.

وبالنسبة لحصيلة اختناقات الغاز السام، فقد كشف برناوي للإذاعة الوطنية، عن إحصاء أكثر من 85 حالة وفاة بالغاز القاتل الصامت. المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه على المستوى الوطني خلال نفس الفترة.

وأرجع المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الأسباب إلى “انعدام ونقص التهوية والصيانة الدورية لمختلف الأجهزة”. و كذا “سوء تركيبها من طرف أشخاص غير مؤهلين. إلى جانب عدم التقيد بشروط السلامة والأمن”. داعيا إلى “توفير منافذ تهوية في أعلى وأسفل الأماكن التي يتم فيها تركيب التجهيزات المشتغلة بالغاز”. “مع الاستعانة بجهاز كاشف غاز أحادي الكربون كوسيلة إنذار”.

وبخصوص بعثة الحماية المدنية لتركيا وسوريا أكد برناوي أن الفريق الجزائري كان مجهزا من جميع الجوانب. ما جعلهم يتعاملون باحترافية في إنقاذ الضحايا مشيرا إلى أن الجميع كان يستنجد بالخبرة والإنسانية الجزائرية.