5 ضحايا إثر تسرب للغاز في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عين الجردة بلدية ذراع السمار دائرة المدية.

وخلف الحادث تسمم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (04 سنوات و41 سنة) يعانون من غثيان وضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. يضيف المصدر نفسه.