5 ضحايا إثر حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة في تيارت

سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، حادث مرور خطير، تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة في ولاية تيارت. ووقع الحادث حسب بيان المصلحة، في حدود الساعة السادسة و10 دقائق صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 90 ببلدية شحيمة.

وأضاف، البيان ذاته، أن حادث الاصطدام، خلف 3 متوفين يتراوح مابين 33 و78 سنة ومصابين سنهم يتراوح ما بين 4 و15 سنة. وتم نقل الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات بوحوص محمود ببلدية مدريسة.

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