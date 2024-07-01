5 ضحايا إثر حريق مصنع في باتنة

سجلت الحماية المدنية، اليوم الاثنين، إصابة 5 أشخاص، إثر نشوب حريق داخل مصنع بولاية باتنة.

وحسب ما جاء في بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 14 سا 40 د، من اجل إخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج وتخزين الاحذية. وهذا على مستوى منطقة النشاطات (كشيدة) ببلدية ودائرة باتنة.

كما أكدت الحماية انها تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المصنع. وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 9 شاحنات إطفاء و5 سيارات إسعاف.