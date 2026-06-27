5 ضحايا.. انحراف واحتراق سيارة في تلمسان

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة إثر حادث مرور مروع وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب (A3) في اتجاه ولاية تلمسان.

وحسب بيان للجزائرية للطرق السيّارة، تمثل الحادث في انحراف مركبة خفيفة بسبب السرعة المفرطة. واستقرارها بالرواق الثاني قبل أن تندلع فيها النيران.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لإخماد الحريق وإجلاء المصابين. فيما سخرت “الجزائرية للطرق السيارة” دورياتها لتأمين محيط الحادث وتنظيم حركة السير وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وتسبب الحادث في اضطراب كبير بحركة المرور مع غلق الرواقين الثاني والثالث في كلا الاتجاهين. بسبب مخلفات الحادث واستعمال الإسعافات للاتجاه المعاكس لإجلاء الجرحى. بينما يتواصل عمل الأعوان لرفع الآثار وإعادة السير لطبيعته.