5 ضحايا في اصطدام تسلسلي لثلاث مركبات بباتنة

أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 88، المنطقة المسماة قرية سيدي معنصر ببلدية عين العصفور، دائرة تازولت ولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في إصطدام تسلسلي لـ 03 مركبات ” حافلة و شاحنة و سيارة”. بالطريق الوطني رقم 88، المنطقة المسماة قرية سيدي معنصر ببلدية عين العصفور، دائرة تازولت.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص في حالة صدمة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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