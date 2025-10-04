5 ضحايا في انقلاب سيارة بتبسة

أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بوشبكة، بلدية الحويجبات بولاية تبسة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا10د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة، على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بوشبكة، بلدية الحويجبات ودائرة الماء الأبيض.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور