5 ضحايا في حادث اصطدام بين سيارتين في المدية

سجلت الحماية المدنية، صبيحة اليوم الخميس، وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في ولاية المدية، إثر حادث مرور. وأضاف بيان الحماية، أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة و30 دقيقة، إثر اصطدام بين سيارتين.

ووقع الحادث في الطريق الوطني رقم 40 ببلدية الشهبونية التابعة لولاية المدية. وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص في عين المكان وإصابة آخرين بجروح، تم اسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي.

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