5 ضحايا في حادث مرور بأم البواقي 

لقي شخصان حتفهما وجرح 3 آخرون، خلال حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين أولاد حملة والتلاغمة بولاية ميلة.

ونقلا عن مديرية الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين مليلة تدخلت مساء يوم أمس الأحد لأجل حادث مرور مميت.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين أولاد حملة و التلاغمة بولاية ميلة.

وقد خلف هادا الحادث المروع، وفاة رجلين يبلغان من العمر 36 و 40 سنة في عين المكان، و إصابة 03 أخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

ليتم نقل جميع الضحايا الى مستشفى عين مليلة، بعد إسعاف الجرحى في عين المكان فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد اسباب وقوع هذا الحادث المأساوي.