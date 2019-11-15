5 ضحايا في حادث مرور بصالح بالشعور في سكيكدة

أسفر حادث مرور أليم شهده مفترق الطرق الواقع بين بلديتي مجاز دشيش و صالح بالشعور بولاية سكيكدة، عن وفاة ثلاثة أشخاص بعين المكان وإصابة إثتين آخريين.

و حسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث نجم إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع “بسات” و شاحنة من نوع “اسوزي”.

وخلف الحادث ثلاثة قتلى بعين المكان و هم “حسام.س 26 سنة ” و “جابر.ل 25 سنة” و”فيصل.ن 36 سنة” ينحدرون من بلدية الحروش وجرحين هما “عمار .ز 25 سنة ” و “نور الدين.ب 31 سنة “.

وفي وقت تكفل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالحروش بنقل الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى المدينة.

باشر عناصر فرقة الدرك الوطني المختصة إقلميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث الأليم.