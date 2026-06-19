5 ضحايا في حادث مرور بعنابة
بقلم نادية بن طاهر
أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، صبيحة اليوم الجمعة، إثر حادث مرور مروع، وقع على مستوى الطريق السيار شرق - غرب بولاية عنابة.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في انحراف متبوع بإنقلاب سيارة سياحية.
وخلّف الحادث إصابة 5 شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و28 سنة، تعرضوا لإصابات وجروح مختلفة.
وقد قُدمت للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان، قبل أن يتم إجلاؤهم ونقلهم مباشرة إلى مستشفى عين الباردة.
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