5 ضحايا في حادث مرور بعين الدفلى
بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، في ولاية عين الدفلى، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مرور وقع على الطريق السيار باتجاه الشرق، وتحديداً في منطقة سيدي عابد، خلف إصابة 5 أشخاص.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة. ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و79 سنة بجروح مختلفة.
وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. ثم جرى نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية اللازمة.
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