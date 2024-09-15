5 ضحايا في حادث مرور بمعسكر

تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في وحدة غريس بمعسكر، صباح اليوم الأحد، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بدوار زوانب، وخلف 5 ضحايا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و44 سنة.

وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، وتم نقلهم إلى مستشفى غريس.

وتدعو مديرية الحماية المدنية لولاية معسكر مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر. واحترام قوانين المرور وعدم الإفراط في السرعة.