5 ضحايا في حريق شقة بقالمة!

تدخلت فرق الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، لإخماد حريق شب داخل شقة تقع بالطابق الثاني لعمارة بحي 60 مسكن، ببلدية بلخير في ولاية قالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت الفرق من إخماد الحريق بنجاح، ومنعت انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان.

وقد تم إسعافهم جميعًا ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وسُخّرت لهذا التدخل إمكانيات كبيرة شملت 3 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي واحد، وسيارة إسعاف واحدة.