5 ضحايا للغاز في البيض والمسيلة

تعرض 3 أشخاص، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي المجاهد عليوي محمد ببلدية ودائرة البيض.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة 13سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون.

وخلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و40 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية، على الساعة 13سا و24 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 31 مسكن ببلدية ودائرة المسيلة.

وخلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى، لهما ضيق في التنفس تبلغان من العمر 16 سنة. واصابة الأب البالغ من العمر 60 سنة بصدمة. حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.